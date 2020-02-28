Туреччина відкрила вогонь по силам Асада в Сирії

В районі міста Ідліб, Сирія, була розстріляна турецька військова колона, в результаті чого загинули 33 військовослужбовців, ще 36 отримали поранення. У відповідь на це Туреччина завдала авіаудару по сирійським базам.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запис з безпілотника опублікована на сайті державного турецького агентства Anadolu. Стверджується, що турецькі війська знищують військову техніку, позиції і живу силу військ сирійського президента Башара Асада.

Також повідомляється, що за останні 17 днів війська Туреччини "нейтралізували" 1709 елементів режиму Асада в ході операції в провінції Ідліб.

Турецька влада після авіаударів заявила, що вона "веде вогонь по всім відомим цілям режиму Башара Асада в Сирії з допомогою своїх повітряних і наземних засобів підтримки вогню".

Як повідомляли Українські Новини, в Сирію вирушили російські фрегати з крилатими ракетами.

Тим часом НАТО збереться на термінове засідання через авіаудари Сирії, щоб провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.