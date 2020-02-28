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28 лютого 2020, пʼятниця, 10:46 11
Президент 2020-02-28T10:49:01+02:00
Українські Новини
Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту Збройних сил

Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту Збройних сил

Таня Войтюк
Нато, Верховна Рада, Володимир Зеленський, ЗСУ, Стройовий статут Збройних сил України
Володимир Зеленський наклав на закон вето. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський наклав на закон вето. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту Збройних Сил.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №2566 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Пропозиції Зеленського до закону поки не оприлюднено.

Вони можуть зводитися або до внесення поправок, необхідних для підписання, або до вимоги відхилити прийнятий закон повністю.

Згідно з регламентом, повернений президентом закон для повторного розгляду після підготовки профільним комітетом розглядається парламентом позачергово в 30-денний термін.

Закон було направлено на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягнення критеріїв, необхідних для членства в Організації Північноатлантичного договору.

Передбачалося, що Кабінету Міністрів буде доручено передбачити повноваження Міністерства оборони визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю, строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах, порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду, місце Бойового Прапора військової частини в строю, порядок його внесення і винесення, обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їхнього стройового навчання.

Закон мав набути чинності з 1 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 5 лютого Рада скасувала стройовий статут Збройних сил.

Нагадаємо, Зеленський указом №13 від 16 січня затвердив строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів в 2020 році.

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