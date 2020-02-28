НАТО збереться на термінове засідання через авіаудари Сирії

Генсек НАТО Йенс Столтенберг засудила обстріл турецьких військових з боку армії режиму Асада при підтримці російської авіації. Про це він заявив під час телефонної розмови з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг засудив тривалі невиборчі авіаудари сирійського режиму і сил РФ, які підтримують його в провінції Ідліб", - йдеться в повідомленні.

Генсек НАТО Столтенберг закликав усі сторони "цієї небезпечної ситуації" до деескалації.

Також у НАТО повідомили, що сьогодні Рада НАТО збереться на засідання на прохання Туреччини провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Турецькі власті назвали нову цифру своїх військових втрат при атаці сил режиму Башара Асада в Ідлібі, Сирія. Кількість загиблих перевищило 30 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.

Пізніше Сирія обстріляла міста Туреччини, у зв'язку з чим загинули 6 людей, ще 70 поранені.

За словами Туреччини, мета нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язків з повстанцями в Туреччині.