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  • НАТО збереться на термінове засідання через авіаудари Сирії
28 лютого 2020, пʼятниця, 10:21 7
Світ 2020-02-28T12:58:19+02:00
Українські Новини
НАТО збереться на термінове засідання через авіаудари Сирії

НАТО збереться на термінове засідання через авіаудари Сирії

Ольга Фандорина
Нато, Росія, сирія, Збори
Генсек НАТО Столтенберг. Скріншот відео
Генсек НАТО Столтенберг. Скріншот відео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг засудила обстріл турецьких військових з боку армії режиму Асада при підтримці російської авіації. Про це він заявив під час телефонної розмови з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг засудив тривалі невиборчі авіаудари сирійського режиму і сил РФ, які підтримують його в провінції Ідліб", - йдеться в повідомленні.

Генсек НАТО Столтенберг закликав усі сторони "цієї небезпечної ситуації" до деескалації.

Також у НАТО повідомили, що сьогодні Рада НАТО збереться на засідання на прохання Туреччини провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Турецькі власті назвали нову цифру своїх військових втрат при атаці сил режиму Башара Асада в Ідлібі, Сирія. Кількість загиблих перевищило 30 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, раніше турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.

Пізніше Сирія обстріляла міста Туреччини, у зв'язку з чим загинули 6 людей, ще 70 поранені.

За словами Туреччини, мета нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язків з повстанцями в Туреччині.

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