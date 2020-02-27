Через коронавірус Wizz Air масово скасовує рейси в Італію: що робити пасажирам

Угорська лоукост Wizz Air у зв'язку з поширенням коронавірусу вносить значні зміни у розклад авіарейсів в Італію з 11 березня по 2 квітня, в той час, як туристи масово скасовують броні в Римі,

Зміни стосуватимуться рейсів в Італію з Польщі, Латвії, Литви та інших країн, пише Lowcost Avia.

На більшості напрямків Wizz Air скасує частину рейсів і зменшить частоту польотів в Італії до одного рейсу на тиждень (навіть якщо до цього авіакомпанія виконувала 2-6 рейсів в тиждень).

Зазначається, що прямих рейсів між Україною та Італією Wizz Air не виконує, але багато українців літають в Італію з України рейсами Wizz Air та Ryanair з пересадкою в Польщі чи Литві.

З Польщі в Італію скасовані рейси на деякі дати у період з 11 березня до 2 квітня є на такі напрямки: з Варшави в Мілан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанію, Барі, Верону, з Катовіце в Мілан та Рим, з Кракова в Рим та Катанію, з Гданська в Мілан.

Авіакомпанія Wizz Air поки не робила офіційних анонсів у зв’язку зі скасуванням більшості рейсів в Італію, а на facebook сторінці можна знайти відповіді такого типу: “У зв’язку з епідемією багато рейсів в Італію скасовано. Ви отримаєте email з інформацією про можливісь зміни дати/напрямку чи повернення коштів.”

Наразі немає заборони на виконання рейсів в Італію, отже авіакомпанія скасовує рейси за власною ініціативою. Якщо авіакомпанія повідомляє вас про скасування рейсу менше ніж за 14 днів до вильоту, то вона зобов’язана виплатити вам велику грошову компенсацію. Отже, Wizz Air скасовує рейси що відбудуться за 14 днів чи пізніше, щоб уникнути додаткових виплат.

Пасажири, у яких придбані квитки на скасовані рейси, отримають стандартне повідомлення з описом наступних можливостей:

Підтвердити зміни, які запропонувала авіакомпанія (це може бути зміна дати або кінцевого пункту призначення)

Змінити рейс самостійно

Повернути кошти у розмірі 120% на рахунок Wizz (для використання на купівлю інших квитків Wizz Air)

Повернути кошти на карту, з якої здійснювалася оплата

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла до 17 осіб.

Раніше МЗС підтвердило, що українка захворіла коронавірусом в Італії.