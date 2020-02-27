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27 февраля 2020, четверг, 20:59 23
Мир 2020-02-27T20:59:32+02:00
Українські Новини
Количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек

Количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек

Елизавета Кесельман
Италия, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В Италии, где из-за эпидемии коронавируса больше 90% туристов отменили свои брони, на момент 27 февраля от смертоносной пневмонии погибли 17 человек. Об этом передает агентство Ansa.

В частности, в четверг 27 февраля от коронавируса умерли еще 3 человека, а число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650. На пресс-конференции в четверг днем сообщалось о 528 случаях.

Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.

Как отметили власти Италии, среди СМИ ходят разные противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии, что наносит ущерб экономике и репутации страны.

Италия настаивает на том, что государстов остается безопасным - за исключением мест, в которых объявлен карантин.

Как сообщали Українські Новини, МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии.

Также Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

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