Лікарняний у разі виявлення симптомів коронавірусу можна буде оформити без звернення в лікарню

В той час, як від коронавірусу у світі вже померли понад 2800 осіб, у Міністра охорони здоров'я України розглядають питання самоізоляції у квартирах для хворих з симптомами, запозичивши практику у Німеччині.

Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу повідомив заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише "Здоров'я 24".

Принцип "захворів - сиди вдома" має працювати і не завдавати клопоту з оформленням лікарняного. Самоізоляцію слід застосовувати у випадку, якщо перебіг хвороби нескладний і не вимагає звернення в поліклініку.

До того ж, питання актуальне у разі поширення коронавірусу.

У МОЗ зазначили, що хочуть виключити юридичні наслідки самоізоляції. Зокрема, процедуру отримання лікарняного на роботу. Всі ці нюанси юридично оброблять і запустять у дію.

Як повідомляли Українські Новини, у Всесвітній організації охорони здоров'я підтвердили інформацію, що COVID-2019 може передаватися людині від домашніх тварин.

Тим часом, 19 українських вокзалах облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами коронавіруса.