Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ

Новий менеджмент "Центренерго", який учора був призначений Кабміном, не може нормально приступити до прийняття справ за блокування роботи офісу компанії колишнім керівництвом при підтримці людей Ігоря Коломойського. Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на джерело у Фонді держмайна.

"Вхід в офіс заблокований машинами. Імовірно, це люди олігарха Коломойського, який контролював колишнє керівництво", - говорить джерело.

Цю інформацію підтвердив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"Після того, як стало відомо про зміну менеджменту на "Центренерго", керівники підприємства буквально на наступний день пропали. Мені дзвонили люди, цікавилися, чи не знаю я, де вони "ховаються". Тепер, видно, Коломойський вирішили "підчищати" за собою, і своїми людьми — Уваровим (екс-комменрческий директор "Центренерго" - Ред.) та Потапенко (в.о гендиректора Ред. вивезти хоча б частину документів. Держпідприємство загнали в збитки, там схема на схемі. Одна з останніх — створили фірму "Укренерговугілля", через яку гнали вугілля на "Центренерго" з Росії та Білорусі. Кажуть, тільки росіянам повинні 25 млн доларів. А державну Госуглепостач практично збанкрутували", - розповів "Країні" Волинець.

Зміна керівництва "Центренерго" сталася 26 лютого. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Сьогодні ми прийняли рішення про заміну менеджменту компанії "Центренерго" і на трьох обленерго, які фактично є держкомпаніями", - сказав Гончарук.

Новим директором "Центренерго" став Олександр Корчинський, який в минулому очолював компанію "Укртеплоенерго".

"Страна" повідомляє, що "Центренерго" - це один з найбільш корупційно-привабливих державних активів. Навколо нього годуються фірми, які торгують вугіллям і контрольовані, як правило, владою.

Раніше компанію контролювали люди Петра Порошенка. Але після перемоги Зеленського на виборах "Центренерго" взяли під контроль менеджери, пов'язані з Ігорем Коломойським.

Корольчук заявив про те, що Коломойський використовує "Центренерго" у своїх інтересах, завдаючи шкоди державі.

Раніше "Центренерго" збиралося фінансувати запуск нової лави на держшахти "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень.