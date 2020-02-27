підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
  • Новини
  • Політика
  • Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ
27 лютого 2020, четвер, 18:50 525
Політика 2020-02-27T19:45:49+02:00
Українські Новини
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ

Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Центренерго, Коломойський Ігор, блокування
"Центренерго". Фото: strana.ua

Новий менеджмент "Центренерго", який учора був призначений Кабміном, не може нормально приступити до прийняття справ за блокування роботи офісу компанії колишнім керівництвом при підтримці людей Ігоря Коломойського. Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на джерело у Фонді держмайна.

"Вхід в офіс заблокований машинами. Імовірно, це люди олігарха Коломойського, який контролював колишнє керівництво", - говорить джерело.

центренерго

Цю інформацію підтвердив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"Після того, як стало відомо про зміну менеджменту на "Центренерго", керівники підприємства буквально на наступний день пропали. Мені дзвонили люди, цікавилися, чи не знаю я, де вони "ховаються". Тепер, видно, Коломойський вирішили "підчищати" за собою, і своїми людьми — Уваровим (екс-комменрческий директор "Центренерго" - Ред.) та Потапенко (в.о гендиректора Ред. вивезти хоча б частину документів. Держпідприємство загнали в збитки, там схема на схемі. Одна з останніх — створили фірму "Укренерговугілля", через яку гнали вугілля на "Центренерго" з Росії та Білорусі. Кажуть, тільки росіянам повинні 25 млн доларів. А державну Госуглепостач практично збанкрутували", - розповів "Країні" Волинець.

Зміна керівництва "Центренерго" сталася 26 лютого. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Сьогодні ми прийняли рішення про заміну менеджменту компанії "Центренерго" і на трьох обленерго, які фактично є держкомпаніями", - сказав Гончарук.

Новим директором "Центренерго" став Олександр Корчинський, який в минулому очолював компанію "Укртеплоенерго".

"Страна" повідомляє, що "Центренерго" - це один з найбільш корупційно-привабливих державних активів. Навколо нього годуються фірми, які торгують вугіллям і контрольовані, як правило, владою.

Раніше компанію контролювали люди Петра Порошенка. Але після перемоги Зеленського на виборах "Центренерго" взяли під контроль менеджери, пов'язані з Ігорем Коломойським.

Корольчук заявив про те, що Коломойський використовує "Центренерго" у своїх інтересах, завдаючи шкоди державі.

Раніше "Центренерго" збиралося фінансувати запуск нової лави на держшахти "Капітальна" на Донбасі на 50 млн гривень.

Більше новин про: Центренерго Коломойський Ігор блокування

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на 28 лютого 21:00
Екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавіруса 20:28
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення до 2023 20:24
Чиновник ДФС, якого затримували за хабар, знову повернувся на посаду, — ЗМІ 20:22
Коронавірус не можна назвати смертельним: прессекретарка Зеленського розповіла, як від нього захиститися 19:50
більше новин
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok