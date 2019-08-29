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29 августа 2019, четверг, 10:15 679
Экономика 2019-08-29T10:17:40+03:00
Українські Новини
"Центрэнерго" профинансирует запуск новой лавы на госшахте "Капитальная" на Донбассе на 50 млн гривен

"Центрэнерго" профинансирует запуск новой лавы на госшахте "Капитальная" на Донбассе на 50 млн гривен

ПАО "Центрэнерго" выделит 50 млн гривен на запуск нового очистного забоя на одной из крупнейших в Украине шахт "Капитальная" в Мирнограде на Донбассе. 

"Сегодня шахта уже получила оборудование на 38 млн гривен, планируется еще один транш в размере 12 млн гривен. Средства будут потрачены на запуск второй северной лавы. Руководство "Центрэнерго" пошло навстречу и перечислило нам средства в качестве предоплаты за добытый уголь. Впервые за всю историю взаимоотношений угольщиков и энергетиков, энергогенерирующая компания взяла на себя по факту обязанности государства и самостоятельно приняла решение о финансировании развития угледобычи, а соответственно и об усилении собственной сырьевой базы. Например, суточная норма добычи угля на шахте на данный момент - 1600 тонн. Запуск новой лавы позволит добывать около 3000 тонн в сутки, что сильно поможет поправить наше финансовое положение", - сообщил генеральный директор ГП "Мирноградуголь" Александр Зорин.
По его словам, запуск нового очистного забоя на шахте планируется в конце сентября. 
"Для шахты это серьезный шаг начать работать, увеличивать количество рабочих мест, повышать объем добычи угля. Предварительно мы планируем, что среднемесячная добыча может вырасти в два раза. Если сейчас в месяц шахта добывает 46-48 тысяч тонн угля, то после запуска нового очистного забоя добыча увеличится до 90 тысяч тонн", - рассказал Зорин. 
Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности прокомментировали ситуацию с задолженностью по зарплате горнякам государственных шахт. Более 500 млн гривен перечислили на погашение задолженности. Из них 250 млн грн бюджетных средств выделило правительство, еще 260 млн грн авансом в экстренном порядке перечислил "Центрэнерго".

Больше новостей о: Шахта Уголь ПАО "Центрэнерго" Мирноград Александр Зорин

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