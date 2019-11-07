Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству, - Корольчук

Бизнесмен Игорь Коломойский зарабатывает на государственной компании "Центрэнерго", в результате чего государству уже нанесены 1,5 млрд грн убытков, однако правоохранительные органы не реагируют эти на злоупотребления. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "112 канала".

"Компания "Центрэнерго", к сожалению, попала под определенное влияние окружения Игоря Коломойского. На "Центрэнерго "усилились эти позиции, Коломойский откровенно высказывал симпатию к руководству предприятия "Центрэнерго", которое изменилось, к господину Потапенко, к господину Беляеву, которые там работают. И, собственно, неожиданно с июня месяца, когда произошли изменения, "Центрэнерго" начало поставки для ферросплавного бизнеса, для ферросплавных заводов, Запорожский завод в первую очередь, Никопольский, поставки электроэнергии по более низкой цене, чем та, по которой они вырабатывают электроэнергию. То есть, они фактически работали себе в убыток", - рассказал Корольчук.

Он сообщил, что "Центрэнерго" продает электроэнергию предприятиям Коломойского по заниженным ценам - 1,10-1,30 грн кВт/ч, в то время как зигдно установленных НКРЕКП норм может продавать по 1,64 кВт/ч. В результате государственная компания стала убыточной.

"1,5 миллиарда гривен убытков. Сначала ожидали, что будет до 1 миллиарда гривен. Цифра получилась намного больше. Грубо говоря, была цена 1,64 гривны с НДС стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии, это так называемый прайс-кэп, который установила НКРЭКУ, и цена, которую все потребители платили, промышленные потребители. "Центрэнерго" же продавало электроэнергию по цене в разные периоды от 1,10 до 1,30 гривны, практически на 30% меньше", - пояснил Корольчук.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на имеющиеся злоупотребления на госпредприятии, на это не реагируют правоохранительные органы.

"В случае "Центрэнерго" это конкретное измерение, то есть, есть убытки предприятия. Это государственное предприятие, управляет им Фонд госимущества. Фонд госимущества меняет также руководство. И, в принципе, любой правоохранительный орган, ГПУ, например, МВД, или СБУ, НАБУ нас есть, ГБР, у нас же их много очень, они могли бы заинтересоваться этим вопросом совершенно логично. У них есть также право со СМИ также принимать эту информацию и проверять ее. Потому что здесь нанесен ущерб непосредственно", - сказал Корольчук.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу (1,3 грн кВт/ч) предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский, в то время как себестоимость тока составляет 1,9 грн кВт/ч. Зато САП и НАБУ продолжают преследование по делу формулы "Роттердам +", несмотря на то, что есть два решения суда и по меньшей мере три независимые экспертизы, подтверждающие законность и экономическую обоснованность формулы.