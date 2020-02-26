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26 февраля 2020, среда, 14:30 34
Кабмин 2020-02-26T14:30:58+02:00
Українські Новини
В "Центрэнерго" сменилось руководство

В "Центрэнерго" сменилось руководство

Таня Войтюк
ПАО
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net

Кабинет Министров сменил руководство энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Сегодня мы приняли решение о смене менеджмента "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями и качественный менеджмент в которых будет залогом хорошего бизнес климата в соответствующих областях", - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы ускорить подготовку к приватизации этих предприятий.

Также он сообщил, что через несколько недель правительство опубликует результаты проведенного аудита "Центрэнерго".

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.

Как сообщали Українські Новини, Корольчук заявил о том, что Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству.

Ранее "Центрэнерго" собиралось финансировать запуск новой лавы на госшахте "Капитальная" на Донбассе на 50 млн гривен.

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