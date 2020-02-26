В "Центрэнерго" сменилось руководство

Кабинет Министров сменил руководство энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини. "Сегодня мы приняли решение о смене менеджмента "Центрэнерго" и на трех облэнерго, которые фактически являются государственными компаниями и качественный менеджмент в которых будет залогом хорошего бизнес климата в соответствующих областях", - сказал он. Гончарук подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы ускорить подготовку к приватизации этих предприятий. Также он сообщил, что через несколько недель правительство опубликует результаты проведенного аудита "Центрэнерго". В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива. 78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества. Как сообщали Українські Новини, Корольчук заявил о том, что Коломойский использует "Центрэнерго" в своих интересах, нанося ущерб государству. Ранее "Центрэнерго" собиралось финансировать запуск новой лавы на госшахте "Капитальная" на Донбассе на 50 млн гривен.