Подозреваемая в коррупции сотрудница ОП Кондзеля может выйти на работу

Строк отстранения начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели от должности закончился.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Срок закончился и у нее больше нет ограничения - выходить на работу", - сказал он.

По его словам, с 20 февраля Кондзеля имеет право выходить на работу, поскольку у нее действует только ночной домашний арест.

При этом, Специализированная антикоррупционная прокуратура не обращалась в суд для продления срока отстранения Кондзели от работы.

Вместе с тем, в Офисе президента Українським Новинам пока что не сообщили, появлялась ли Кондзеля на работе после 19 февраля.

Так, чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".