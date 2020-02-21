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  • Подозреваемая в коррупции сотрудница ОП Кондзеля может выйти на работу
21 февраля 2020, пятница, 15:13 45
Политика 2020-02-21T15:13:17+02:00
Українські Новини
Подозреваемая в коррупции сотрудница ОП Кондзеля может выйти на работу

Подозреваемая в коррупции сотрудница ОП Кондзеля может выйти на работу

Ольга Фандорина
Офис Президента Украины, Ночной домашний арест, САП, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Строк отстранения начальника департамента Офиса Президента Светланы Кондзели от должности закончился.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Срок закончился и у нее больше нет ограничения - выходить на работу", - сказал он.

По его словам, с 20 февраля Кондзеля имеет право выходить на работу, поскольку у нее действует только ночной домашний арест.

При этом, Специализированная антикоррупционная прокуратура не обращалась в суд для продления срока отстранения Кондзели от работы.

Вместе с тем, в Офисе президента Українським Новинам пока что не сообщили, появлялась ли Кондзеля на работе после 19 февраля.

Так, чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

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