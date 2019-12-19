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19 декабря 2019, четверг, 15:40 41
Судебная власть 2019-12-19T15:45:01+02:00
Українські Новини
Чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина, - следствие

Чиновницы Кондзеля и Лесничая причастны к взяткам за влияние на решения Кабмина, - следствие

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Светлана Кондзеля, Виктория Лесничая, Взятка, ОПУ
Кондзеля и Лесничая. Фото: apravda.com
Кондзеля и Лесничая. Фото: apravda.com

Начальник департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светлана Кондзеля и бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая могут быть причастны к вымогательству взяток за влияние на принятие решений Кабинетом министров.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

На одном из судебных заседаний, где поднимался вопрос рассекречивания их прослушки, прокурор указал на то, что группа лиц, в состав которой входят работники Аппарата Верховной Рады, должностные лица Офиса Президента, общественные деятели, среди которых Кондзеля и Лесничая, используя свой авторитет и знакомства среди руководителей и должностных лиц центральных органов исполнительной и законодательной власти, к которым относятся лица, занимающие особо ответственное положение, совместно совершали умышленные действия, возможно, направленные на получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица, в сочетании с вымогательством такой выгоды за влияние на принятие решений должностными лицами Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемая в пособничестве Кондзеле Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

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