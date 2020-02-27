У четвер гривня на міжбанку перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 7 коп. до 24,52 UAH/USD після зниження в середу на 4 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,59-24,62 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли 24,53-24,55 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,50-24,54 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,28% з 23,74 UAH/USD до 24,52 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 лютого, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.