У четвер гривня на міжбанку перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 7 коп. до 24,52 UAH\/USD після зниження в середу на 4 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,59-24,62 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли 24,53-24,55 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,50-24,54 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,28% з 23,74 UAH\/USD до 24,52 UAH\/USD. Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH\/USD. Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 лютого, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH\/USD.