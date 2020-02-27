Коронавірус дістався до професійного італійського футболу

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 серед професійних футболістів виявили в Італії, де зараз у лікарні перебуває українка з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє видання La Nazione.

Мова йде про 22-річного футболістова одного з клубів Серії С, третього за значимістю дивізіону в італійському футболі. Видання не називає ім'я спортсмена, але повідомляє, що він живе в провінції Сієна. Минулої неділі він не зміг зіграти в запланованому матчі через нездужання. Він добровільно пройшов тест на COVID-19. Вночі стало відомо про позитивний результат, і на світанку спеціальна карета швидкої допомоги відвезла його в інфекційне відділення Скотт-ді-Сієни.

Повідомляється, що футболіст відчуває себе добре.

На даний момент в Італії виявили 528 випадків захворювання. 40 виявилися смертельними.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Також Уляна Супрун розповіла про те, як зменшити ризики захворювання коронавірусом, які засоби захисту є, а також про те, яким джерелам про коронавірус можна довіряти.