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27 лютого 2020, четвер, 15:33 7
Європа 2020-02-27T17:15:03+02:00
Українські Новини
Коронавірус дістався до професійного італійського футболу

Коронавірус дістався до професійного італійського футболу

Кира Молчанова
Футбол, Коронавірус, коронавірус в Італії
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 серед професійних футболістів виявили в Італії, де зараз у лікарні перебуває українка з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє видання La Nazione.

Мова йде про 22-річного футболістова одного з клубів Серії С, третього за значимістю дивізіону в італійському футболі. Видання не називає ім'я спортсмена, але повідомляє, що він живе в провінції Сієна. Минулої неділі він не зміг зіграти в запланованому матчі через нездужання. Він добровільно пройшов тест на COVID-19. Вночі стало відомо про позитивний результат, і на світанку спеціальна карета швидкої допомоги відвезла його в інфекційне відділення Скотт-ді-Сієни.

Повідомляється, що футболіст відчуває себе добре.

На даний момент в Італії виявили 528 випадків захворювання. 40 виявилися смертельними.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Також Уляна Супрун розповіла про те, як зменшити ризики захворювання коронавірусом, які засоби захисту є, а також про те, яким джерелам про коронавірус можна довіряти.

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