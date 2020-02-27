У чотири пропускні пункти Луганської області завезли інфрачервоні термометри для протидії коронавирусу

В той час, як у зонах розмежування почали заміряти температуру, тим, хто виїжджає із зони ОРДЛО, Луганська область організувала чергування бригад швидкої медичної допомоги та забезпечила безконтактними інфрачервоними термометрами 4 контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) для протидії поширенню коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, бригади медиків чергують на пунктах пропуску в Станиці Луганській, Міловому, Просяному і Танюшівці.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай передав у четвер прикордонникам безконтактні інфрачервоні термометри для посилення проведення температурного контролю людей, що перетинають пункти пропуску.

Ще одна партія таких термометрів надійде на пункти пропуску найближчим часом.

Також повідомляється, що в Луганській області визначені госпітальні бази для надання медичної допомоги особам у разі виявлення хворих новим різновидом коронавірусу - Рубіжанська міська лікарня та Луганська обласна дитяча клінічна лікарня.

Резервні бази - інфекційні відділення в Сєверодонецьку і Старобільську.

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники за добу, 26 лютого, перевірили температуру тіла у 13 тис. осіб в аеропортах "Київ" імені Ігоря Сікорського і "Бориспіль" (Київська область).

Державна прикордонна служба ввела перевірку температури тіла пасажирів (температурний скринінг) на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею.

Також перевірка температури введена в аеропортах.