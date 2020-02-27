Из-за коронавируса у въезжающих из ОРДЛО в Украину начали мерить температуру

Из-за эпидемии коронавируса, которая стремительно распространяется по всему миру, в штабе Объединенных сил сообщили, что на линии разграничения усилили контроль пропуска с целью не допущения распространения смертоносной пневмонии на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС. Скриншот:facebook\/pressjfo.news "Обязательное температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, которые выезжают с временно оккупированной территории Украины. По результатам температурного скрининга граждане, которые болеют, будут направляться в учреждения здравоохранения ", - говорится в сообщении. Штаб ООС попросил граждан с пониманием отнестись к нововведениям в контроле пропуска. Как сообщали Українські Новини, 26-летняя украинка в Италии заболела коронавирусом. Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое. Также в Черновицкой области два человека изолированы с подозрением на коронавирус.