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27 февраля 2020, четверг, 15:39 73
Силовые структуры 2020-02-27T15:49:03+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса у въезжающих из ОРДЛО в Украину начали мерить температуру

Из-за коронавируса у въезжающих из ОРДЛО в Украину начали мерить температуру

Елизавета Кесельман
Коронавирус, ОРДЛО, ООС, обстрелы в зоне ООС, коронавирус в Украине
На линии разграничения ввели санитарные меры.Фото:facebook/pressjfo.news
На линии разграничения ввели санитарные меры.Фото:facebook/pressjfo.news

Из-за эпидемии коронавируса, которая стремительно распространяется по всему миру, в штабе Объединенных сил сообщили, что на линии разграничения усилили контроль пропуска с целью не допущения распространения смертоносной пневмонии  на подконтрольную Украине территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС.

Скриншот:facebook/pressjfo.newsСкриншот:facebook/pressjfo.news

"Обязательное температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, которые выезжают с временно оккупированной территории Украины. По результатам температурного скрининга граждане, которые болеют, будут направляться в учреждения здравоохранения ", - говорится в сообщении.

Штаб ООС попросил граждан с пониманием отнестись к нововведениям в контроле пропуска.

Как сообщали Українські Новини, 26-летняя украинка в Италии заболела коронавирусом. Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое.

Также в Черновицкой области два человека изолированы с подозрением на коронавирус.

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