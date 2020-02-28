Гривня після падіння почала зміцнюватися: офіційний курс валют на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-29 лютого-1 березня, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 лютого, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6898 1 долар США 24,5610 1 швейцарський франк 25,3311 10 єн 2,2353 10 російських рублів 3,7311 1 євро 26,9299

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 27 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 26 лютого, впав на 4 копійки і становить 3,37 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Також нещодавно Національний банк України ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.