Саудівська Аравія закриває святині через поширення коронавірусу

Поки коронавірус поширюється світм, Саудівська Аравія тимчасово закрила в'їзд у країну для паломників, які хочуть відвідати Мекку і мечеть пророка в Медіні через поширення інфекції COVID-2019. Про це повідомляє МЗС Саудівської Аравії. "В'їзд в королівство з метою умри і відвідування Мечеті пророка тимчасово припинений", — йдеться в повідомленні. Крім того, тепер в Саудівську Аравію не можна потрапити за туристичними візами "для тих, хто приїжджає з країн, в яких поширення нового коронавірусу представляє небезпеку, згідно з критеріями, визначеними компетентними органами охорони здоров'я королівства". МЗС Саудівської Аравії На даний момент коронавірусом у світі заразилися 82 446 осіб. 33 212 пацієнтів одужали, а 2 808 померли. Як повідомляли Українські Новини, у Польщі стало відомо про перший випадок захворювання на коронавірус. Тим часом, у Києві вже назвали лікарні, куди будуть привозити пацієнтів з COVID-2019. В Чернівецькій області дві людини знаходяться в лікарні з підозрою на коронавірус. У них підвищена температура.