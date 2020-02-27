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27 лютого 2020, четвер, 15:26 5
Азія 2020-02-27T15:31:02+02:00
Українські Новини
Саудівська Аравія закриває святині через поширення коронавірусу

Саудівська Аравія закриває святині через поширення коронавірусу

Кира Молчанова
Туризм, Мекка, Саудівська Аравія, Коронавірус
Мекка. Фото: Pixabay
Мекка. Фото: Pixabay

Поки коронавірус поширюється світм, Саудівська Аравія тимчасово закрила в'їзд у країну для паломників, які хочуть відвідати Мекку і мечеть пророка в Медіні через поширення інфекції COVID-2019.

Про це повідомляє МЗС Саудівської Аравії.

"В'їзд в королівство з метою умри і відвідування Мечеті пророка тимчасово припинений", — йдеться в повідомленні.

Крім того, тепер в Саудівську Аравію не можна потрапити за туристичними візами "для тих, хто приїжджає з країн, в яких поширення нового коронавірусу представляє небезпеку, згідно з критеріями, визначеними компетентними органами охорони здоров'я королівства".

МЗС Саудівської АравіїМЗС Саудівської Аравії

На даний момент коронавірусом у світі заразилися 82 446 осіб. 33 212 пацієнтів одужали, а 2 808 померли.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі стало відомо про перший випадок захворювання на коронавірус.

Тим часом, у Києві вже назвали лікарні, куди будуть привозити пацієнтів з COVID-2019.

В Чернівецькій області дві людини знаходяться в лікарні з підозрою на коронавірус. У них підвищена температура.

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