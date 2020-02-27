У Чернівецькій області дві людини ізольовані з підозрою на коронавірус

В той час, як коронавірус вже добрався до Польщі, в Україні за минулу добу температура тіла була перевірена у 75 тис. осіб на пунктах пропуску і в аеропортах міжнародного значення.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми продовжуємо температурний скринінг на пунктах пропуску та аеропортах міжнародного значення. За минулу добу було температурним скринінгом охоплено близько 75 тис. чоловік і ніхто за минулу добу не був ізольований в ізолятори або інфекційні стаціонари... В той же час, коли ми тільки починали скринінг, ми ізолювали кілька людей і сьогодні ми проводимо лабораторні дослідження до вірусологічної лабораторії Центральної щодо двох випадків підозри на коронавірусну інфекцію, ці дві людини з Чернівецької області, зразки передано до лабораторії і сьогодні будуть проведені дослідження і будуть результати дослідження", - сказав він.

Люшко уточнив, що раніше були досліджені їх зразки у вірусологічній лабораторії Чернівецького лабораторного центру, при цьому дослідження на грип та грипоподібні захворювання дали негативні результати, тому вони були передані для дослідження тест-системами на наявність коронавирусной інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, Київ визначив лікарні, куди будуть приймати людей в разі інфікування коронавірусом.

Тим часом Державна прикордонна служба констатує відсутність дефіциту захисних масок для працівників служби на кордонах України та в аеропортах.