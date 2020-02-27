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27 лютого 2020, четвер, 13:02 8
Нерухомість 2020-02-27T14:15:03+02:00
Українські Новини
Верховний суд скасував рішення щодо забудови озер на Осокорках

Верховний суд скасував рішення щодо забудови озер на Осокорках

Оксана Соболь
Будівництво, ЖК
ЖК
ЖК "Патриотика на озерах". Фото: unian.net

Справа про забудову озер на Осокорках вийшла на повторний виток: Верховний суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним дозволу на будівництво житлового комплексу "Патриотика на озерах".

Про це йдеться в повідомленні девелопера забудови банку "Аркада", передають Українські Новини.

Згідно йому, 26 лютого Верховний Суд в ході засідання виніс постанову, якою скасував рішення судів першої та апеляційної інстанції та направив справу на новий розгляд до Окружного адміністративного суду Києва.

"Зазначене рішення означає, що повторний розгляд справи судом першої інстанції не буде перешкоджати діяльності забудовника", - сказано в повідомленні.

ЖК "Патриотика на озерах" розташований на вулиці Колекторній.

Проектом будівництва передбачено зведення 43 будинків висотою 26-27 поверхів.

При цьому на будівельному майданчику розпочато підготовчі роботи для будівництва 5 будинків.

Згідно з проектом, житловий комплекс буде розташовуватися прямо на березі озера Тягле.

Замовниками будівництва є компанії "Контактбудсервис" і "Будэволюция".

При цьому в листопаді 2019 року Київрада прийняла рішення про створення ландшафтного заказника місцевого значення "Озеро Тягле", який включає природну територію озера і прибережну захисну смугу навколо нього площею 137 га

У квітні того ж року Київрада схвалила проект рішення про створення ландшафтного заказника "Осокорківські луки" на південь від озера Тягле і вулиці Колекторної.

У січні 2019 року Київська міська рада вирішила розірвати діючий договір оренди землі із забудовником "Контактбудсервис" на спорудження об'єктів житлового і соціально-побутового значення на житловому масиві Осокорки-центральні.

Як повідомляли Українські Новини, у січні з історичної будівлі в центрі Києва зняли незаконну добудову.

Тим часом відновилося будівництво 2 житлових комплексів "Укрбуду".

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