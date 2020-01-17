В Киеве снесли "курятник над Майданом" и вернули историческому зданию крышу. Фото

В Киеве, в доме на улице Софиевская 1/2, где на историческом здании на Майдане Незалежности незаконно достроили еще полэтажа, городские власти закончили демонтаж надстройки, известной как "скворечник над Майданом". Строители уже восстановили крышу здания, которая была снесена при возведении надстройки.

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Страны".



Во дворе дома лежат строительные материалы. Адвокат владельца помещения, в котором велись строительно-монтажные работы заявил, что на днях встретится с владельцем и уточнит, что конкретно произошло на данном объекте.

Ранее Українські Новини писали о том, что владелица помещений на верхнем этаже жилого дома в центре Киева, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, где появилась надстройка, заявляет, что строительство законное. На крыше исторического здания на Майдане начали демонтировать незаконную надстройку.