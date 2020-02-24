В 2 жилкомплексах "Укрбуда" возобновилось строительство

Холдинговая компания "Киевгорстрой" (Киев) возобновила строительные работы в 2 жилых комплексах компании "Укрбуд Девелопмент". Об этом говорится в сообщении "Киевгорстроя", передают Українськi Новини. Стройработы возобновлены в ЖК "Пектораль" в Святошинском районе Киева и в ЖК "Новомостицкий" в Подольском районе. "До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находятся 12 из 24 объектов "Укрбуда", - цитируются в сообщении слова председателя правления "Киевгорстроя" Игоря Кушнира. ЖК "Пектораль" расположен по адресу бульвар Кольцова, 7А. Он состоит из 25-этажного 5-секционного дома. ЖК "Новомостицкий" расположен на улице Новомостицкой, 15. Он состоит из 20-этажного 5-секционного дома. Первая секция дома уже введена в эксплуатацию. Как сообщали Українськi Новини, "Киевгорстрой" могут освободить от уплаты паевого взноса при работах на объектах "Укрбуда". Компания намерена достроить жилкомплексы "Укрбуда" за свои средства. За год жилье в столичных новостройках подорожало на 12%.