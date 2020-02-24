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Недвижимость 2020-02-24T10:33:31+02:00
Українські Новини
В 2 жилкомплексах "Укрбуда" возобновилось строительство

В 2 жилкомплексах "Укрбуда" возобновилось строительство

Оксана Соболь
Строительство, Укрбуд Девелопмент, Киевгорстрой, Новостройки
Строительство. Фото: litsa.com.ua
Строительство. Фото: litsa.com.ua

Холдинговая компания "Киевгорстрой" (Киев) возобновила строительные работы в 2 жилых комплексах компании "Укрбуд Девелопмент".

Об этом говорится в сообщении "Киевгорстроя", передают Українськi Новини.

Стройработы возобновлены в ЖК "Пектораль" в Святошинском районе Киева и в ЖК "Новомостицкий" в Подольском районе.

"До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находятся 12 из 24 объектов "Укрбуда", - цитируются в сообщении слова председателя правления "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

ЖК "Пектораль" расположен по адресу бульвар Кольцова, 7А.

Он состоит из 25-этажного 5-секционного дома.

ЖК "Новомостицкий" расположен на улице Новомостицкой, 15.

Он состоит из 20-этажного 5-секционного дома.

Первая секция дома уже введена в эксплуатацию.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевгорстрой" могут освободить от уплаты паевого взноса при работах на объектах "Укрбуда".

Компания намерена достроить жилкомплексы "Укрбуда" за свои средства.

За год жилье в столичных новостройках подорожало на 12%.

 

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