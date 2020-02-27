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27 лютого 2020, четвер, 11:48 8
Судова влада 2020-02-27T12:00:01+02:00
Українські Новини
Екс-депутата Бобова оштрафували на 51 тисячу за недекларування 52 млн гривень

Екс-депутата Бобова оштрафували на 51 тисячу за недекларування 52 млн гривень

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, Недекларування, Геннадій Бобов
Геннадій Бобов. Фото: segodnya.ua
Геннадій Бобов. Фото: segodnya.ua

Вищий антикорупційний суд оштрафував колишнього депутата Верховної Ради Геннадія Бобова (група "Партія "Відрождення") на 51 тис. гривень за недекларування 52 млн гривень фінансових зобов'язань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

Слідством встановлено, що народний обранець у щорічних деклараціях за 2015-2018 роки і в декларації, поданої в серпні 2019 року перед звільненням з посади депутата, не вказав фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%.

26 лютого під час підготовчого засідання між прокурором САП і обвинуваченим Бобовим було підписано угоду про визнання винуватості.

Вироком Антикорупційного суду було затверджено зазначену угоду, особу було визнано винним за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу та призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 51 тис. гривень.

Крім того, Бобов позбавлений права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня Національне антикорупційне бюро повідомило Бобову про підозру в недекларування майна.

Раніше НАБУ повідомило колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Денису Дзензерському про підозру у недекларування 4,7 млрд гривень фінансових зобов'язань.

Також, колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень.

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