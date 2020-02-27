Екс-депутата Бобова оштрафували на 51 тисячу за недекларування 52 млн гривень

Вищий антикорупційний суд оштрафував колишнього депутата Верховної Ради Геннадія Бобова (група "Партія "Відрождення") на 51 тис. гривень за недекларування 52 млн гривень фінансових зобов'язань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Українські Новини.

Слідством встановлено, що народний обранець у щорічних деклараціях за 2015-2018 роки і в декларації, поданої в серпні 2019 року перед звільненням з посади депутата, не вказав фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою в статутному капіталі 98,2%.

26 лютого під час підготовчого засідання між прокурором САП і обвинуваченим Бобовим було підписано угоду про визнання винуватості.

Вироком Антикорупційного суду було затверджено зазначену угоду, особу було визнано винним за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу та призначено покарання у вигляді штрафу в сумі 51 тис. гривень.

Крім того, Бобов позбавлений права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 1 рік.

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня Національне антикорупційне бюро повідомило Бобову про підозру в недекларування майна.

Раніше НАБУ повідомило колишньому депутату Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Денису Дзензерському про підозру у недекларування 4,7 млрд гривень фінансових зобов'язань.

Також, колишній депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на понад 19 млн гривень.