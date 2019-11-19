Дзензерскому сообщили о подозрении в попытке скрыть 4,7 млрд гривен финобязательств

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Установлено, что в 2015-2018 годах бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

Действия экс-депутата квалифицированы по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Указывается, что подозрение было отправлено по почте и с помощью электронной связи, так как Дзензерский не проживает по месту прописки.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ возобновило расследование дела против бывшего депутата Дзензерского (НФ) и его миллиардных долгов.

Ранее, 24 июля 2018 года САП закрыла дело по факту невнесения Дзензерским в декларацию финобязательств на более 4 млрд гривен.