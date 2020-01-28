НАБУ сообщило экс-депутату Рады Бобову ("Відродження") о подозрении в недекларировании имущества

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Бобову (группа "Партия "Відрождення") о подозрении в недекларировании имущества.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в бюро.

Правоохранители сообщили экс-депутату о подозрении по ст. 366-1 (внесение заведомо недостоверных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления) Уголовного кодекса.

По данным следствия, в ежегодных декларациях за 2015, 2016, 2017, 2018 годы, а также в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. гривен.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило бывшему депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств.

Также, бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго подозревается в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.