На утримання евакуйованих у Нових Санжарах виділили 2,6 млн гривень

Кабінет Міністрів виділив 2,65 млн гривень на утримання громадян в обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прем'єр-міністра Олексія Гончарука Діана Давитян.

За її словами, відповідне розпорядження було прийнято урядом на позачерговому засіданні 17 лютого.

"2,65 млн гривень були затверджені 17 лютого розпорядженням. Це на утримання людей", - написала вона.

20 лютого 2020 року Україна евакуювала з Уханя (Китай) 45 громадян України та 27 іноземців.

Всього в обсервацію в медцентр "Нові Санжари" на 14 днів були поміщені 89 громадян, включаючи водіїв автобусів, які супроводжують і медиків.

Як повідомляли Українські Новини, після проведення аналізів на коронавірус виявилося, що всі 89 знаходяться в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області громадян здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.

Раніше в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, але у неї виявилася гастроентерологія.