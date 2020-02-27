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27 лютого 2020, четвер, 11:42 4
Кабмін 2020-02-27T12:15:02+02:00
Українські Новини
На утримання евакуйованих у Нових Санжарах виділили 2,6 млн гривень

На утримання евакуйованих у Нових Санжарах виділили 2,6 млн гривень

Анна Рудык
Кабмін, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС

Кабінет Міністрів виділив 2,65 млн гривень на утримання громадян в обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар прем'єр-міністра Олексія Гончарука Діана Давитян.

За її словами, відповідне розпорядження було прийнято урядом на позачерговому засіданні 17 лютого.

"2,65 млн гривень були затверджені 17 лютого розпорядженням. Це на утримання людей", - написала вона.

20 лютого 2020 року Україна евакуювала з Уханя (Китай) 45 громадян України та 27 іноземців.

Всього в обсервацію в медцентр "Нові Санжари" на 14 днів були поміщені 89 громадян, включаючи водіїв автобусів, які супроводжують і медиків.

Як повідомляли Українські Новини, після проведення аналізів на коронавірус виявилося, що всі 89 знаходяться в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області громадян здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.

Раніше в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, але у неї виявилася гастроентерологія.

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