Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки

В той час, як в Італії в українки виявили зараження коронавірусом COVID-19, в світі коронавірусом заразилися 82 168 осіб, одужали 32 897 осіб, а померли 2 801. Про це свідчить карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Інфографіка про коронавірус.

Нові випадки зараження коронавірусом зафіксували в Естонії (1 людина), в Єгипті (1 людина), в Норвегії (1 людина), Данія (1 людина) і Пакистані (2 людини).

Найбільше підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Китаї - 78 497 особи.

На другому місці Південна Корея, де кількість інфікованих збільшилася до 1 595 осіб. Більшість нових випадків зафіксовано в місті Тегу.

В Італії кількість осіб, у яких проиявились симптоми коронавіруса, зросла до 453 осіб, а в Японії до 189.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Також Уляна Супрун розповіла про те, як зменшити ризики захворювання коронавірусом, які засоби захисту є, а також про те, яким джерелам про коронавірус можна довіряти.