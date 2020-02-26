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26 лютого 2020, середа, 22:14 2
Азія 2020-02-27T00:00:19+02:00
Українські Новини
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном

Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Європі
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Італії вже 12 людей загинули від коронавірусу, в Грузії зафіксували перший випадок зараження на китайський коронавірус Covid-19. Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на міністра охорони здоров'я Грузії Катерину Тикарадзе.

Так, під час спеціального брифінгу Тикарадзе повідомила, що інфікованому чоловіку близько 50 років, він повернувся в Грузію з Ірану через Азербайджан. Заражений подорожував Іраном протягом тижня разом з другом, 25 лютого під час перевірки на кордоні Грузії та Азербайджану у нього виявили симптоми вірусу.

Зараз чоловік перебуває в карантинному боксі Центральної інфекційної лікарні Тбілісі.

Також Тикарадзе зазначила, що зараженого перевезли в клініку на спеціальному авто, він ні з ким не контактував.

Міністр додала, що уряд Грузії вирішив на два тижні закрити кордон з Азербайджаном.

Голова Центру з контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе розповіла, що у госпіталізованого чоловіка немає клінічних проявів і високої температури. Вона запевнила, що Грузія повністю готова боротися з можливою пандемією.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО оприлюднило групи ризику зараження на коронавірус.

А у ВООЗ розповіли про неочевидні небезпеки коронавірусу.

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