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26 лютого 2020, середа, 20:21 9
Суспільство 2020-02-26T22:00:02+02:00
Українські Новини
Половина з евакуйованих громадян у Нових Санжарах здорові, інших перевіряють

Половина з евакуйованих громадян у Нових Санжарах здорові, інших перевіряють

Анна Рудык
Коронавірус, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Нові Санжари
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Оперативний штаб повідомляє, що 48 з громадян, що знаходяться в обсервації у Нових Санжарах (Полтавська область) здорові, а щодо інших, що перебувають у медцентрі осіб, триває перевірка.

Про це йдеться в повідомленні штабу на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Оприлюднені перші результати тестування людей в обсервації у Нових Санжарах на новий коронавірус. Результати всіх 48 тестів - негативні. Другу частину результатів медики очікують отримати завтра, а персоналу, що обслуговує санаторій в Нових Санжарах, - вже з п'ятниці", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що інкубаційний період нового коронавірусу і, відповідно, терміну обсервації становить 14 днів, за умови, що серед людей в обсервації не будуть виявлені випадки захворювання.

Зазначимо, що 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, 22 члена екіпажу літака, який доставив їх з Уханя в Україну, поліцейські і лікарі проходять карантин в Нових Санжарах.

Як повідомляли Українські Новини, в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, виявилася гастроентерологія.

Тим часом вслід за дівчиною з собакою ще один українець попросив про евакуацію з Уханя. Також Володимир Зеленський подзвонив дівчині, яку не пустили на борт з собакою.

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