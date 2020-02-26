Нацполіція повідомила про підозру кримським суддям-перебіжчикам

У Києві отпразднывали День кримськотатарського прапору. Фото: Мининформполитики

У Києві отпразднывали День кримськотатарського прапору. Фото: Мининформполитики

Разом з тим, як США продовжили санкції проти Росії через анексію Кримського півострова, Національна поліція Криму повідомила про підозру суддям окупаційної влади Криму, які засудили одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу до 8 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Слідчими поліції Криму встановлено, що зазначені судді перейшли на службу до незаконно створених судових органів Росії і надавали допомогу іноземній державі, підірвавши суверенітет і територіальну цілісність України.

Після окупації півострова в 2014 році їх дії кваліфікуються як державна зрада.

Судді брали участь у роботі незаконно створених судових органів у Криму, зокрема, здійснювали протиправні дії в Київському районному суді в Сімферополі, де вони виносили рішення на користь Росії, яка окупувала Крим, щодо переслідування учасників проукраїнського мітингу в лютому 2014 року.

Суддям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський має намір оголосити 26 лютого Днем кримського опору російській окупації.

Державне агентство з питань кіно має намір в ході конкурсних відборів кінопроектів на отримання державного фінансування додавати додаткові бали за кіно про Крим і сучасних викликах півострова, пов'язаних з тимчасовою окупацією з 2020 року.