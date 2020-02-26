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26 февраля 2020, среда, 14:32 14
Общество 2020-02-26T14:32:12+02:00
Українські Новини
У Бородянского хотят давать дополнительные баллы на питчингах за фильмы про Крым

У Бородянского хотят давать дополнительные баллы на питчингах за фильмы про Крым

Елизавета Кесельман
Госкино, Владимир Бородянский, Минкультуры, Крым, Аннексия Крыма
Кино. Фото: pixabay
Кино. Фото: pixabay

Государственное агентство по вопросам кино намерено в ходе конкурсных отборов кинопроектов на получение государственного финансирования добавлять дополнительные баллы за кино о Крыме и современных вызовах полуострова, связанных с временной оккупацией с 2020 года.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020", передают Українськi Новини.

"Кино о Крыме, его истории и современных вызовах полуострова, связанных с временной оккупацией будут получать дополнительные баллы на питчинге начиная с этого года", - сказал он.

Кроме этого, министр анонсировал в 2020 году запуск онлайн курсов украинского и крымско-татарского языка, открытие отдельной программы для крымско-татарских проектов и инициатив в Украинском культурном фонде, а также с упрощение приема абитуриентов в высшие учебные заведения культуры, которые находятся в сфере управления Минкультуры.

Бородянский подчеркнул также, что Украина ратифицирует второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил на должность председателя Госкино Марину Кудерчук.

Также 27 февраля на экраны выйдет фильм про аннексию Крыма, под названием "Черкассы".

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