У школах і дитячих садках України дітям розкажуть про профілактику коронавірусу

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів проведе кампанію з профілактики інфікування і поширення коронавіруса і як він передається, в школах і дитячих садах з 27 лютого.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передають Українські Новини.

"Інспектори цієї служби також проведуть всеукраїнську кампанію і вони підуть в заклади шкільної та дошкільної освіти",- сказав він.

Милованов зазначив, що співробітники Госпродпотребслужбы розкажуть вчителям, як себе вести в разі наявності у дітей симптомів захворювання, що говорити батьками в такому випадку.

Крім цього, міністр зазначив, що інспектори будуть використовувати матеріали, підготовлені Міністерством охорони здоров'я і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і просити вчителів поширювати їх в батьківських чатах.

Він розповів, що до роботи будуть залучені 2,5 тис. санітарно-епідеміологічних експертів для роботи в 12,5 тис. навчальних закладів.

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