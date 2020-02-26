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26 лютого 2020, середа, 16:14 12
Суспільство 2020-02-26T17:30:03+02:00
Українські Новини
У школах і дитячих садках України дітям розкажуть про профілактику коронавірусу

У школах і дитячих садках України дітям розкажуть про профілактику коронавірусу

Ольга Фандорина
Держпотребслужба, Дитячі садки, Коронавірус
Коронавірус (2019-nCoV) Фото: ВООЗ
Коронавірус (2019-nCoV) Фото: ВООЗ

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів проведе кампанію з профілактики інфікування і поширення коронавіруса і як він передається, в школах і дитячих садах з 27 лютого.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передають Українські Новини.

"Інспектори цієї служби також проведуть всеукраїнську кампанію і вони підуть в заклади шкільної та дошкільної освіти",- сказав він.

Милованов зазначив, що співробітники Госпродпотребслужбы розкажуть вчителям, як себе вести в разі наявності у дітей симптомів захворювання, що говорити батьками в такому випадку.

Крім цього, міністр зазначив, що інспектори будуть використовувати матеріали, підготовлені Міністерством охорони здоров'я і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і просити вчителів поширювати їх в батьківських чатах.

Він розповів, що до роботи будуть залучені 2,5 тис. санітарно-епідеміологічних експертів для роботи в 12,5 тис. навчальних закладів.

Раніше Українські Новини писали, як передається коронавірус і як його не переплутати з грипом. А також, у МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом.

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