підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 15:54 16
Нерухомість 2020-02-26T15:55:04+02:00
Українські Новини
ДАБІ загрожує ліквідація

ДАБІ загрожує ліквідація

Оксана Соболь
ліквідація, Кабінет Міністрів, ДАБІ, Держархбудінспекція, Олексій Гончарук
ДАБІ України. Фото: dabi.gov.ua
ДАБІ України. Фото: dabi.gov.ua

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що питання ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції перебуває на фінальній стадії розгляду.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз ця ідея дуже активно обговорюється... Ми на фінальному етапі прийняття цього рішення. Ймовірно, що це так і буде", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні уряду питання ліквідації Держархбудінспекції не розглядалось, оскільки пакет документів тільки готується.

"Є багато різних варіантів. Можна створити інший орган", - сказав Гончарук у відповідь на питання про те, кому будуть передані повноваження архітектурно-будівельного контролю у разі ліквідації інспекції.

Раніше депутат Верховної Ради, представник Кабміну в парламенті Олена Шуляк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявила, що Держархбудінспекція буде ліквідована протягом найближчих двох тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні минулого року Кабмін призначив в. о голови ДАБІ Олену Костенко.

Також у грудні був запущений електронний кабінет забудовника.

Раніше ЗМІ зв'язали звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій з колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і його другом-забудовником Андрієм Ваврышем.

Більше новин про: ліквідація Кабінет Міністрів ДАБІ Держархбудінспекція Олексій Гончарук

Гончарук не збирається йти у відставку
У Харкові знову перейменували проспект на честь Жукова
Новини
Китайський бренд тестує 5G в Україні 16:25
Ніхто з пасажирів у "Борисполі" і "Жулянах" не відмовився від вимірювання температури, — Держприкордонслужба 16:22
У школах і дитячих садках України дітям розкажуть про профілактику коронавіруса 16:14
Наталія Бернацька Фото: РБК-Україна
Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької 16:03
ДАБІ загрожує ліквідація 15:54
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Президент вважає "маржу Холодова" антиконституційною 17:13
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
більше новин
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok