ДАБІ загрожує ліквідація

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що питання ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції перебуває на фінальній стадії розгляду.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз ця ідея дуже активно обговорюється... Ми на фінальному етапі прийняття цього рішення. Ймовірно, що це так і буде", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні уряду питання ліквідації Держархбудінспекції не розглядалось, оскільки пакет документів тільки готується.

"Є багато різних варіантів. Можна створити інший орган", - сказав Гончарук у відповідь на питання про те, кому будуть передані повноваження архітектурно-будівельного контролю у разі ліквідації інспекції.

Раніше депутат Верховної Ради, представник Кабміну в парламенті Олена Шуляк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявила, що Держархбудінспекція буде ліквідована протягом найближчих двох тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні минулого року Кабмін призначив в. о голови ДАБІ Олену Костенко.

Також у грудні був запущений електронний кабінет забудовника.

Раніше ЗМІ зв'язали звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій з колишнім керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і його другом-забудовником Андрієм Ваврышем.