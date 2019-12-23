Заработавший Е-кабинет исключает взятки при малом строительстве, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство борется с коррупцией, применяя электронные сервисы для людей, которые исключают или снижают непосредственное общения с чиновниками.

Об этом он сообщил на своем официальном Telegram-канале.

Премьер-министр подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета - начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

"Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможным взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 млн гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года", - отметил Гончарук.

По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введены в эксплуатацию.

"Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСИ", - подчеркнул премьер-министр.

Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.

Напомним, что Е-услуги предоставляются через Интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Таким образом, они являются более удобными и быстрыми, чем личных визиты и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.