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23 декабря 2019, понедельник, 17:31 1348
Кабмин 2019-12-23T17:39:04+02:00
Українські Новини
Заработавший Е-кабинет исключает взятки при малом строительстве, – Гончарук

Заработавший Е-кабинет исключает взятки при малом строительстве, – Гончарук

Татьяна Зотова
Алексей Гончарук, Кабинет Министров Украины, ГАСИ Украины, Строительство, Е-кабинет
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство борется с коррупцией, применяя электронные сервисы для людей, которые исключают или снижают непосредственное общения с чиновниками.

Об этом он сообщил на своем официальном Telegram-канале.

Премьер-министр подчеркнул, что среди автоматизированных услуг Е-кабинета - начало подготовительных работ, начало строительства, а также ввод объекта в эксплуатацию.

"Отныне украинцы имеют доступный и удобный электронный сервис, который делает невозможным взятки и договорняки в оформлении документов на малое строительство. При этом, теневой рынок посреднических услуг в этой области составлял примерно 100 млн гривен в год, а почти 50% всех заявок получали отказ в течение прошлого года", - отметил Гончарук.

По его словам, через Е-кабинет уже строятся 145 объектов, а 37 - введены в эксплуатацию.

"Сейчас Е-кабинет предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1. Это 80% всех заявок в ГАСИ", - подчеркнул премьер-министр.

Алексей Гончарук доложил, что в ближайшие месяцы сервис будет расширяться, что позволит полностью ликвидировать коррупцию в сфере строительства.

Напомним, что Е-услуги предоставляются через Интернет, поэтому доступны из дома или офиса 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Таким образом, они являются более удобными и быстрыми, чем личных визиты и минимизируют риски коррупции в отношениях с официальными органами.

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