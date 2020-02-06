Увольнение Бабак с должности министра развития общин и территорий произошло из-за давления Ваврыша и Богдана, – СМИ

Бывший министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак связывает свое увольнение напрямую с главой Офиса Президента Андреем Богданом и его другом-застройщиком Андреем Ваврышем, которые решили таким образом ей отомстить.

4 февраля во время своего выступления в Верховной Раде Алена Бабак с трибуны заявила о том, что с ней начали борьбу в средствах массовой информации за аннулирование разрешений на строительные работы на объектах на улицах Ольшанской и Гоголевской в Киеве.

"Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской. И эти люди скоро начнут строительство возле "Дворца Украина", на Ивана Франко, - друзья-киевляне не будут стоять в стороне, они выйдут против вас", - заявила она.

По данным издания "Наші гроші", речь идет о строительстве объектов компаниями, связанными с нардепами от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, а также бизнес-партнером Исаенко – Андреем Ваврышем, который сейчас является девелопером, а в 2010-2015 годы являлся заместителем директора Департамента градостроительства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Ваврыш известный также как друг руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

В частности, в сентябре разрешение на строительство возле входа на станцию метрополитена "Дворец Украина" получила компания "Укржилстрой", связанная со Столаром. Подрядчиком застройки является компания Исаенко.

Разрешения на строительства на данных объектах были выданы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, которую тогда возглавлял Сергей Кузьмин и которого связывают с теневым "смотрящим" за ГАСИ Юрием Горовым.

В ноябре и декабря 2019 года ГАСИ под руководством Александра Строкача после ряда проверок аннулировала разрешения на строительства жилищного комплекса (ЖК) на Гоголевской и Ольшанской.

Отметим, что Строкача называют креатурой бывшего председателя ГАСИ Александра Кудрявцева, уволенного в конце 2018 года из-за скандала с поддельным дипломом и которого Бабак хотела устроить своим заместителем. Поэтому, хоть ГАСИ формально и руководил Строкач, фактически – эта была вотчина Бабак-Кудрявцева.

В СМИ неоднократно писали, что именно при Кудрявцеве был введен негласный тариф за выдачу разрешительных документов – от 5 до 20 долларов за 1 кв. метр.