Кабмин назначил Елену Костенко новым руководителем ГАСИ

Кабинет министров Украины возложил исполнение обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) на Елену Костенко.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1384-р.



"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, исполнение обязанностей Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на первого заместителя Председателя указанной Инспекции Костенко Елену Игоревну", - говорится в документе.



Напомним, 27 декабря Кабинет министров назначил Елену Костенко первым заместителям ГАСИ, после чего глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко представил ее коллективу.



Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.



С апреля 2016 года и до назначения в ГАСИ работала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины. На этой должности Костенко занималась в том числе созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления Минобраза.