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28 декабря 2019, суббота, 20:14 382
Кабмин 2019-12-28T20:30:03+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил Елену Костенко новым руководителем ГАСИ

Кабмин назначил Елену Костенко новым руководителем ГАСИ

Валерия Драгомирова
Елена Костенко. Фото из открытых источников
Елена Костенко. Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины возложил исполнение обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) на Елену Костенко.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1384-р.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, исполнение обязанностей Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на первого заместителя Председателя указанной Инспекции Костенко Елену Игоревну", - говорится в документе.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров назначил Елену Костенко первым заместителям ГАСИ, после чего глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко представил ее коллективу.

Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко окончила юридический факультет Запорожского национального университета, является кандидатом юридических наук.

С апреля 2016 года и до назначения в ГАСИ работала начальником Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины. На этой должности Костенко занималась в том числе созданием внутреннего реестра государственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участки, которые находились в сфере управления Минобраза.
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