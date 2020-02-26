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  • Влада Гонконгу подарує кожному громадянину просто так по $ 1200
26 лютого 2020, середа, 15:45 8
Світ 2020-02-26T15:52:31+02:00
Українські Новини
Влада Гонконгу подарує кожному громадянину просто так по $ 1200

Влада Гонконгу подарує кожному громадянину просто так по $ 1200

Елизавета Кесельман
Гонконг, Економіка, епідемія, Коронавірус в Гонконгу
Гонконг. Фото: thepeak.com
Гонконг. Фото: thepeak.com

В Гонконзі, де раніше озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом, влада вирішила кожному корінному жителю подарувати по $ 1200. Про це передає ВВС Україна.

Зокрема, в бюджеті виділили суму більш ніж для 7 млн людей, що проживають в Гонконзі.

Такий вчинок влада пояснила бажанням полегшити становище жителів і покращити місцеву економіку, яка останнім часом переживає важкі часи, пов'язані з регулярними протестами і епідемією коронавірусу.

Станом на 26 лютого в Гонконзі зафіксовано 81 випадок інфікування на коронавірус, два із них - смертельні.

"Наша економіка в цьому році стикається з величезними проблемами", - заявив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан.

"Після ретельного зважування ситуації я вирішив перерахувати по 10 тис. гонконзьких доларів ($ 1280) всім постійним мешканцям старше 18 років. Мета - привернути споживання і зняти фінансовий тягар", - додав міністр.

Влада також має намір знизити плату за оренду житла, а також податки на майно і зарплату.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження на коронавірус американського військового зафіксували в Південній Кореї.

Крім того, через коронавірус можуть перенести Євробачення-2020.

 
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