Влада Гонконгу подарує кожному громадянину просто так по $ 1200

В Гонконзі, де раніше озброєні грабіжники вкрали близько 600 рулонів туалетного паперу через дефіцит, викликаний коронавірусом, влада вирішила кожному корінному жителю подарувати по $ 1200. Про це передає ВВС Україна.

Зокрема, в бюджеті виділили суму більш ніж для 7 млн людей, що проживають в Гонконзі.

Такий вчинок влада пояснила бажанням полегшити становище жителів і покращити місцеву економіку, яка останнім часом переживає важкі часи, пов'язані з регулярними протестами і епідемією коронавірусу.

Станом на 26 лютого в Гонконзі зафіксовано 81 випадок інфікування на коронавірус, два із них - смертельні.

"Наша економіка в цьому році стикається з величезними проблемами", - заявив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан.

"Після ретельного зважування ситуації я вирішив перерахувати по 10 тис. гонконзьких доларів ($ 1280) всім постійним мешканцям старше 18 років. Мета - привернути споживання і зняти фінансовий тягар", - додав міністр.

Влада також має намір знизити плату за оренду житла, а також податки на майно і зарплату.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження на коронавірус американського військового зафіксували в Південній Кореї.

Крім того, через коронавірус можуть перенести Євробачення-2020.