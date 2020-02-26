подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
  • Новости
  • Мир
  • Первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее
26 февраля 2020, среда, 12:34 113
Мир 2020-02-26T12:34:43+02:00
Українські Новини
Первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее

Первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее

Надежда Комендантова
Эпидемия коронавируса, Коронавирус, Вспышка коронавируса, военнослужащий, США, Южная Корея
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях

американский солдат, дислоцированный в южнокорейском городе Чхильгок, показал положительный результат на новый коронавирус, сообщили в среду в Вооруженных Силах США в Южной Корее (USFK).

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что 23-летний американский военнослужащий был доставлен на военную базу США Кэмп Хамфис, которая находится недалеко от города Пхентек. Там размещена штаб-квартира вооруженных сил США в Корее.

На данный момент солдата изолировали, за его состоянием следят медработники. Это первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Штатов.

Также сообщается, что из-за происшествия на военной базе закрыли все кинотеатры и бары, передвижение солдат также ограничено.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, с которой будет трудно справиться.

Тем временем, в Италии за сутки заболело почти сто человек. Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса. Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии

Больше новостей о: Эпидемия коронавируса Коронавирус Вспышка коронавируса военнослужащий США Южная Корея

В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля
Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации
Новости
На Донбассе военный подорвался на взрывном устройстве в зоне ООС в среду 13:06
Витренко не стал кандидатом в премьеры, поскольку настаивал на выплате себе большой премии в "Нефтегазе", - СМИ 12:57
В Украине предлагают доплачивать по 500 гривен людям, которые выйдут на пенсию позже 12:48
Первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее 12:34
Детям погибших журналистов Лабуткина и Веремея назначат стипендии президента Украины 12:21
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
Карта распространения коронавируса. Фото: google
Коронавирусом заразилось более 79 тыс. человек: актуальные данные о распространении заболевания 20:22 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok