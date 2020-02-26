Первый случай заражения коронавирусом американского военного зафиксировали в Южной Корее

В то время, как в США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях,

американский солдат, дислоцированный в южнокорейском городе Чхильгок, показал положительный результат на новый коронавирус, сообщили в среду в Вооруженных Силах США в Южной Корее (USFK).

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что 23-летний американский военнослужащий был доставлен на военную базу США Кэмп Хамфис, которая находится недалеко от города Пхентек. Там размещена штаб-квартира вооруженных сил США в Корее.

На данный момент солдата изолировали, за его состоянием следят медработники. Это первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Штатов.

Также сообщается, что из-за происшествия на военной базе закрыли все кинотеатры и бары, передвижение солдат также ограничено.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, с которой будет трудно справиться.

Тем временем, в Италии за сутки заболело почти сто человек. Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса. Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии