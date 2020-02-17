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17 февраля 2020, понедельник, 19:40 36
Азия 2020-02-17T19:40:56+02:00
Українські Новини
В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги из-за дефицита, вызванного коронави

В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги из-за дефицита, вызванного коронавирусом

Елена Новикова
Гонконг, Сингапур, Туалетная бумага, Грабители, Вооруженное ограбление, Коронавирус
Туалетная бумага. Фото: pixabay
Туалетная бумага. Фото: pixabay

В Гонконге возле супермаркета Wellcome вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги на сумму приблизительно 218 долларов. Дефицит туалетной бумаги вызван тем, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 жители города панически ее скупают. Об этом сообщает BBC.

Ограбление произошло в районе Монг Кок возле супермаркета Wellcome, где работник службы доставки выгрузил рулоны туалетной бумаги. Три мужчины, вооружившись ножами, напали на доставщика.

Вскоре полиция их арестовала двоих грабителей и вернула часть рулонов.

Власти утверждают, что слухи о нехватке продуктов и бытовых товаров - ложь, ведь их поставка производится стабильно. Но по всему городу жители массово скупают рис, макароны, чистящие средства. А маски и дезинфицирующие средства для рук купить очень сложно.

Также в Сингапуре люди панически скупают туалетную бумагу, маски для лица и дезсредства, ведь в стране уже есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, количество умерших от коронавируса COVID-19 китайцев достигло 1 770 человек.

Также эксперты в сфере здравоохранения прогнозируют, что эпидемия коронавируса постепенно идет на спад.

 

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