В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги из-за дефицита, вызванного коронавирусом

В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги из-за дефицита, вызванного коронави

В Гонконге возле супермаркета Wellcome вооруженные грабители украли около 600 рулонов туалетной бумаги на сумму приблизительно 218 долларов. Дефицит туалетной бумаги вызван тем, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 жители города панически ее скупают. Об этом сообщает BBC.

Ограбление произошло в районе Монг Кок возле супермаркета Wellcome, где работник службы доставки выгрузил рулоны туалетной бумаги. Три мужчины, вооружившись ножами, напали на доставщика.

Вскоре полиция их арестовала двоих грабителей и вернула часть рулонов.

Власти утверждают, что слухи о нехватке продуктов и бытовых товаров - ложь, ведь их поставка производится стабильно. Но по всему городу жители массово скупают рис, макароны, чистящие средства. А маски и дезинфицирующие средства для рук купить очень сложно.

Также в Сингапуре люди панически скупают туалетную бумагу, маски для лица и дезсредства, ведь в стране уже есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, количество умерших от коронавируса COVID-19 китайцев достигло 1 770 человек.

Также эксперты в сфере здравоохранения прогнозируют, что эпидемия коронавируса постепенно идет на спад.