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  • У Румунії паніка через коронавірус: жителі спустошили прилавки магазинів
26 лютого 2020, середа, 14:17 19
Європа 2020-02-26T15:45:02+02:00
Українські Новини
У Румунії паніка через коронавірус: жителі спустошили прилавки магазинів

У Румунії паніка через коронавірус: жителі спустошили прилавки магазинів

Надежда Комендантова
Румунія, коронавірус в Європі, Коронавірус, Епідемія коронавірусу
Порожні полиці магазинів у Румунії. Скріншот Romania TV.
Порожні полиці магазинів у Румунії. Скріншот Romania TV.

Після того, як у вівторок перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії, жителі країни почали масово спустошувати полиці великих супермаркетів після оголошення властей про те, що запасів продуктів достатньо і не варто впадати в паніку через нового коронавіруса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania TV.

Міністр охорони здоров'я Віктор Костач заявив в понеділок, що в Румунії є карантинні центри по всій країні, в яких можна розмістити 3559 осіб.

Скріншот Romania TV.Скріншот Romania TV.

Міністр також сказав, якщо в Румунії відбудеться випадок коронавірусної інфекції, "у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень є 90 місць".

У вівторок Костач сказав, що люди не повинні панікувати і їм не потрібно запасатися їжею. Крім того, він заявив, що представники супермаркетів у Румунії запевнили його, що немає ніяких проблем з харчами.

Відразу після цієї заяви в магазинах утворилися величезні черги. У соцмережах з'явилося безліч фотографій з порожніми полицями, де продавалися консерви, крупи і інші продукти тривалого зберігання.

Представники великих мереж супермаркетів в Румунії підтвердили, що люди скуповуються, немов у святкові дні і пообіцяли, що запаси скоро будуть відновлені.

У вівторок стало відомо, що в Італії госпіталізували з коронавірусом 71-річного чоловіка, який повернувся з Румунії.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження коронавірусом американського військового зафіксували в Південній Кореї.

Тим часом, Італії за добу захворіло майже сто осіб. Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавіруса.

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