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26 лютого 2020, середа, 11:22 4
Економіка 2020-02-26T11:27:12+02:00
Українські Новини
Зарплата гендиректора "Укргідроенерго" становить 782 тис. гривень, Минэкоэнерго незадоволено

Зарплата гендиректора "Укргідроенерго" становить 782 тис. гривень, Минэкоэнерго незадоволено

Григорий Яковенко
зарплати чиновників, Ігор Сирота, Дональд Трамп
ПАТ
ПАТ "Укргідроенерго". Фото: energynews.com.ua

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища вважає неприпустимою виплату винагороди в розмірі 10 млн гривень генеральному директорові державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" за 2019 рік.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Минэкоэнерго стало відомо, що керівника "Укргідроенерго" рішенням наглядової ради грудня 2019 року було нараховано і виплачено понад 3 млн гривень премії. За рік сума отриманої винагороди топ-чиновника становила понад 10 млн гривень - це майже 430 тис. доларів без урахування заробітної плати", - йдеться в ньому.

В Минэкоэнерго відзначили, що загальний дохід генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти за 2019 рік склав 647,8 тис. доларів.

Для порівняння, зарплата президента США Дональда Трампа становить близько 400 тис. доларів на рік.

Повідомляється, що зарплата Сироти становить 781,96 тис. гривень.

Крім того, Минэкоэнерго направило запит до "Укргідроенерго" щодо виплат зарплат і премій всьому топ-менеджменту підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв засекретив свою зарплату в "Нафтогазі".

Також Смілянський підтвердив, що отримує зарплату більше, ніж президент США.

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