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26 лютого 2020, середа, 10:30 9
Америка 2020-02-26T11:00:03+02:00
Українські Новини
У США готують вакцину від коронавірусу до випробувань на людях

У США готують вакцину від коронавірусу до випробувань на людях

Валерия Драгомирова
США, Спалах коронавірусу, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час як на коронавірус захворіли 81 тис. людей по всьому світу, американська біотехнологічна компанія Moderna готує вакцину для боротьби з коронавірусом до клінічних випробувань на людях. Про це повідомляє DW з посиланням на The Wall Street Journal.

Перші зразки вакцини спрямовані фахівцям Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США (NІAІ).

Експерти NІAІ розраховують до кінця квітня почати тести з двома десятками добровольців, заявив керівник інституту Ентоні С. Фаучі.

Попередні результати випробувань можуть з'явитися в липні-серпні. Однак сама вакцина може стати доступною не раніше наступного року через необхідність додаткових досліджень і роботи з регуляторами, додав Фаучі.

При цьому експерт особливо виділив рекордні терміни від розробки зразків до перших випробувань на людях. У випадку з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТОРС, або SARS, відомим також як атипова пневмонія) у 2002 році на це пішло понад півтора року, зазначив Фаучі.

Китайські вчені оприлюднили нуклеотидну послідовність вірусу нового типу на початку січня. Це дозволило фахівцям у всьому світі почати роботу над створенням вакцини.

Як повідомляли Українські Новини, перші вакцини від коронавірусу почали тестувати на тваринах.

Крім того, Джекі Чан пообіцяв 1 млн юанів розробнику вакцини від коронавірусу.

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