У США готують вакцину від коронавірусу до випробувань на людях

У той час як на коронавірус захворіли 81 тис. людей по всьому світу, американська біотехнологічна компанія Moderna готує вакцину для боротьби з коронавірусом до клінічних випробувань на людях. Про це повідомляє DW з посиланням на The Wall Street Journal.

Перші зразки вакцини спрямовані фахівцям Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США (NІAІ).

Експерти NІAІ розраховують до кінця квітня почати тести з двома десятками добровольців, заявив керівник інституту Ентоні С. Фаучі.



Попередні результати випробувань можуть з'явитися в липні-серпні. Однак сама вакцина може стати доступною не раніше наступного року через необхідність додаткових досліджень і роботи з регуляторами, додав Фаучі.



При цьому експерт особливо виділив рекордні терміни від розробки зразків до перших випробувань на людях. У випадку з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТОРС, або SARS, відомим також як атипова пневмонія) у 2002 році на це пішло понад півтора року, зазначив Фаучі.



Китайські вчені оприлюднили нуклеотидну послідовність вірусу нового типу на початку січня. Це дозволило фахівцям у всьому світі почати роботу над створенням вакцини.



Як повідомляли Українські Новини, перші вакцини від коронавірусу почали тестувати на тваринах.



Крім того, Джекі Чан пообіцяв 1 млн юанів розробнику вакцини від коронавірусу.