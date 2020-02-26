Спалах коронавірусу змусив китайців закуповуватися презервативами, килимками для йоги і книгами

Оскільки епідемія коронавірусу змушує сотні мільйонів китайців залишатися вдома, вони купують в Інтернеті килимки для йоги, книги і презервативи. Про це пише Reuters.

Багато торгових центрів та магазинів залишаються закритими, продажі автомобілів і смартфонів падають, але попит на товари для здоров'я, розваг та косметики стрімко зростає.



Продажі килимків для йоги зросли на 250% за два тижні в лютому в порівнянні з цим періодом роком раніше, продажі книг підскочили на 60%.



Через правило носити маски в публічному місці зафіксовано різке зростання продажу тіней для повік і губної помади.



"У людей зараз багато часу, і їм нудно вдома", - сказав Лу Чженванг, генеральний директор Wanqing Consulting з Шанхаю.



Крім того, презервативи увійшли в десятку найбільш продаваних товарів на окремих сайтах.



У Південній Кореї, де спостерігається зростання випадків захворювання коронавірусом, замовлення на товари, пов'язані зі здоров'ям, такі як червоний женьшень, пробіотики та вітаміни, зросли на 143% протягом перших 20 днів лютого у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Як повідомляли Українські Новини, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії.