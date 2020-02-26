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  • Спалах коронавірусу змусив китайців закуповуватися презервативами, килимками для йоги і книгами
26 лютого 2020, середа, 10:02 8
Азія 2020-02-26T10:30:02+02:00
Українські Новини
Спалах коронавірусу змусив китайців закуповуватися презервативами, килимками для йоги і книгами

Спалах коронавірусу змусив китайців закуповуватися презервативами, килимками для йоги і книгами

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Китайці, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Оскільки епідемія коронавірусу змушує сотні мільйонів китайців залишатися вдома, вони купують в Інтернеті килимки для йоги, книги і презервативи. Про це пише Reuters.

Багато торгових центрів та магазинів залишаються закритими, продажі автомобілів і смартфонів падають, але попит на товари для здоров'я, розваг та косметики стрімко зростає.

Продажі килимків для йоги зросли на 250% за два тижні в лютому в порівнянні з цим періодом роком раніше, продажі книг підскочили на 60%.

Через правило носити маски в публічному місці зафіксовано різке зростання продажу тіней для повік і губної помади.

"У людей зараз багато часу, і їм нудно вдома", - сказав Лу Чженванг, генеральний директор Wanqing Consulting з Шанхаю.

Крім того, презервативи увійшли в десятку найбільш продаваних товарів на окремих сайтах.

У Південній Кореї, де спостерігається зростання випадків захворювання коронавірусом, замовлення на товари, пов'язані зі здоров'ям, такі як червоний женьшень, пробіотики та вітаміни, зросли на 143% протягом перших 20 днів лютого у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії.

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