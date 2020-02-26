У бразильця виявили симптоми коронавірусу після того, як він повернувся з Італії

У Бразилії імовірно зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Бразилії, передає DW.

У 61-річного чоловіка з Сан-Паулу виявлені симптоми COVID-19.



Раніше він повернувся з поїздки по північній Італії, де перебував майже два тижні. Зараз чоловік ізольований у себе вдома, найближчим часом йому зроблять другий тест для підтвердження діагнозу.



У середу стало також відомо, що Бразилія вводить додатковий контроль на симптоми коронавірусу для тих, хто приїхав з Італії, Німеччини і Франції. У свою чергу Сальвадор вводить повну заборону на в'їзд з Італії та Південної Кореї. Громадяни Сальвадора, що прибули з країн, повинні будуть пройти 30-денний карантин.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея та Італія.



Як повідомляли Українські Новини, у Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. А в Італії вже 10 людей померли від хвороби.



Також на материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу.



Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.