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  • У бразильця виявили симптоми коронавірусу після того, як він повернувся з Італії
26 лютого 2020, середа, 08:30 4
Світ 2020-02-26T08:31:23+02:00
Українські Новини
У бразильця виявили симптоми коронавірусу після того, як він повернувся з Італії

У бразильця виявили симптоми коронавірусу після того, як він повернувся з Італії

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Симптоми коронавірусу, Бразилія, Коронавірус в Бразилії
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Бразилії імовірно зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Бразилії, передає DW.

У 61-річного чоловіка з Сан-Паулу виявлені симптоми COVID-19.

Раніше він повернувся з поїздки по північній Італії, де перебував майже два тижні. Зараз чоловік ізольований у себе вдома, найближчим часом йому зроблять другий тест для підтвердження діагнозу.

У середу стало також відомо, що Бразилія вводить додатковий контроль на симптоми коронавірусу для тих, хто приїхав з Італії, Німеччини і Франції. У свою чергу Сальвадор вводить повну заборону на в'їзд з Італії та Південної Кореї. Громадяни Сальвадора, що прибули з країн, повинні будуть пройти 30-денний карантин.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея та Італія.

Як повідомляли Українські Новини, у Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. А в Італії вже 10 людей померли від хвороби.

Також на материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу.

Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

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