Кредит не закритий: Рябошапка розповів про свій будинок у Франції

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який у грудні заробив в сім разів більше окладу, розповів про свій будинок у Франції, інформація про який з'явилася у ЗМІ. Він зазначив, що за особняк, вартість якого понад 400 тис. євро, досі виплачує кредит.

Про це Рябошапка сказав у кулуарах парламенту журналістам у середу, повідомляє "Укрінформ".

"Нам поки не вдалося виплатити таку велику суму. І цією ситуацією насправді маніпулюють, тому що ми досі винні чотириста з гаком тисяч євро за цим кредитом. І ми продовжуємо виплачувати щомісяця. Кредит не закритий", - сказав Рябошапка у відповідь на питання, звідки у нього гроші на купівлю будинку.

Рябошапка додав, що показує у своїй декларації зобов'язання за кредитом.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти знайшли будинок, який належить дружині генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесі Бартовщук. Він розташований у французькій комуні Ла-Ванзено недалеко від Страсбурга.

Тим часом, зарплата генерального прокурора Руслана Рябошапки в новому році зросла в 2,5 раза.