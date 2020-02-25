Коронавірус може вплинути на проведення Євро-2020

На проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 може вплинути спалах коронавіруса в Італії, однією з 12 приймаючих країн, в той час, як Олімпійські ігри в Токіо не будуть переносити через коронавірус.

Про це заявив у вівторок віце-президент європейського футбольного органу УЄФА, пише The New York Times, повідомляють Українські Новини.

На сьогодні італійський уряд заборониі спортивні заходи в шести регіонах країни, але зробив виняток для футбольних матчів серії А, в які можна грати за закритими дверима.

Рим, який досі не постраждав, має провести три матчі групового етапу і один чвертьфінал на турнірі Євро-2020 в червні і липні.

"Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за країною, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн", - сказав італійський Мікеле Ува, член виконкому УЄФА, державному мовцеві Рай.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус зірвав зйомки фільму "Місія нездійсненна" в Італії.

Крім того, на Канарах через коронавірус ізолювали готель, в якому перебували тисячі туристів.