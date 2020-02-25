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25 февраля 2020, вторник, 19:32 34
Lifestyle 2020-02-25T19:32:45+02:00
Українські Новини
Коронавирус сорвал съемки фильма "Миссия невыполнима" в Италии

Коронавирус сорвал съемки фильма "Миссия невыполнима" в Италии

Елена Новикова
Paramount Pictures, Том Круз, Коронавирус, Миссия невыполнима, коронавирус в Италии
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Миссия невыполнима". Скриншот: YouTube/B&H Film Distribution Company

Компания Paramount Pictures приостановила съемки седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" в Италии из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что трехнедельные съемки должны были проходить в Венеции, но ради безопасности актеров и с целью поддержки усилий венецианского правительства, которые направлены на то, чтобы избежать публичных собраний из-за вспышки коронавируса, Paramount Pictures меняет план производства и переносит съемки.

Также в заявлении Paramount Pictures говорится, что съемочная комманда вернется домой на время перерыва, а они будут следить за ситуацией в Италии.

Премьера седьмой части кинофраншизы "Миссия невыполнима" запланирована на июль 2021. Том Круз вернется к роли секретного агента Итана Ханта также и в восьмой части фильма, который собираются представить в августе 2022 года. Режиссер обоих фильмов - Кристофер МакКуарри.

Как сообщали Українські Новини, во втором сезоне популярного сериала "Ведьма" сыграют актеры из "Игры престолов" и "Хоббита".

Также в мультфильме студии Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж.

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