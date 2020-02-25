Найбагатші люди світу через коронавірус за день втратили 139 млрд доларів

Другий день поспіль на американських і європейських біржах триває падіння котирувань через побоювання інвесторів поширення коронавірусу після повідомлень про значне зростання кількості заражених поза межами Китаю.

Напередодні європейські індекси впали на 3-5%, американський Dow Jones втратив більше ніж 3% відсотки. За оцінкою агентства Bloomberg, 500 найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg Billionaires Index 24 лютого втратили в цілому 139 мільярдів доларів, це найвагоміші одноденні втрати з жовтня 2016 року, пише "Радіо Свобода".

25 лютого падіння на провідних європейських біржах становило близько 2%, станом на 20:45 за Києвом такі ж втрати демонструють провідні індекси в США. Торги на американських біржах триватимуть до 23:00 за київським часом.

Президент США Дональд Трамп заявив в твіттері, що поширення коронавірусу в його країні "під контролем", і у нього немає побоювань про долю фондових ринків.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією.

Тим часом, до Києва з Італії, де зафіксували спалах коронавірусу, за день прилетіло 635 громадян.