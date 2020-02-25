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25 лютого 2020, вівторок, 21:31 4
Фінанси світу 2020-02-25T22:05:52+02:00
Українські Новини
Найбагатші люди світу через коронавірус за день втратили 139 млрд доларів

Найбагатші люди світу через коронавірус за день втратили 139 млрд доларів

Ярина Вацяк
акції компаній, Економіка світу, Коронавірус
Фінанси. Фото: pixabay.com
Фінанси. Фото: pixabay.com

Другий день поспіль на американських і європейських біржах триває падіння котирувань через побоювання інвесторів поширення коронавірусу після повідомлень про значне зростання кількості заражених поза межами Китаю.

Напередодні європейські індекси впали на 3-5%, американський Dow Jones втратив більше ніж 3% відсотки. За оцінкою агентства Bloomberg, 500 найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg Billionaires Index 24 лютого втратили в цілому 139 мільярдів доларів, це найвагоміші одноденні втрати з жовтня 2016 року, пише "Радіо Свобода".

25 лютого падіння на провідних європейських біржах становило близько 2%, станом на 20:45 за Києвом такі ж втрати демонструють провідні індекси в США. Торги на американських біржах триватимуть до 23:00 за київським часом.

Президент США Дональд Трамп заявив в твіттері, що поширення коронавірусу в його країні "під контролем", і у нього немає побоювань про долю фондових ринків.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією.

Тим часом, до Києва з Італії, де зафіксували спалах коронавірусу, за день прилетіло 635 громадян.

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