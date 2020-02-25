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  • В Італії від коронавірусу померли вже 10 осіб, а в Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання
25 лютого 2020, вівторок, 21:10 7
Світ 2020-02-25T22:15:02+02:00
Українські Новини
В Італії від коронавірусу померли вже 10 осіб, а в Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання

В Італії від коронавірусу померли вже 10 осіб, а в Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання

Валерия Драгомирова
зараження, Коронавірус, коронавірус в Італії, Коронавірус в Швейцарії
Коронавірус. Фото: chinadaily
Коронавірус. Фото: chinadaily

Кількість хворих на коронавірус в Італії збільшилася до 322 чоловік, при цьому померли вже 10 інфікованих. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.


Між тим територія розповсюдження нової хвороби збільшується. Так, у Швейцарії зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Швейцарії, інформує агентство Reuters.

За даними швейцарської влади, інфікованим виявився 70-річний чоловік з кантону Тічіно, що на кордоні з Італією.

"Інфікована людина була в Італії близько 10 днів тому і брала участь у події поблизу Мілана", - йдеться в заяві міністерства.

При цьому поки неясно, на якій саме події чоловік був інфікований. Людей, які перебували в контакті з інфікованим, поки ідентифікують і відправляють на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, на материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу.

Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Тим часом на Канарах через коронавірус ізолювали цілий готель з туристами.

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