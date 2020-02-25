В Італії від коронавірусу померли вже 10 осіб, а в Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання

Кількість хворих на коронавірус в Італії збільшилася до 322 чоловік, при цьому померли вже 10 інфікованих. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.



Між тим територія розповсюдження нової хвороби збільшується. Так, у Швейцарії зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Швейцарії, інформує агентство Reuters.

За даними швейцарської влади, інфікованим виявився 70-річний чоловік з кантону Тічіно, що на кордоні з Італією.

"Інфікована людина була в Італії близько 10 днів тому і брала участь у події поблизу Мілана", - йдеться в заяві міністерства.

При цьому поки неясно, на якій саме події чоловік був інфікований. Людей, які перебували в контакті з інфікованим, поки ідентифікують і відправляють на карантин.



Як повідомляли Українські Новини, на материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу.



Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.



Тим часом на Канарах через коронавірус ізолювали цілий готель з туристами.