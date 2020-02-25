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25 лютого 2020, вівторок, 20:53 9
Суспільство 2020-02-25T22:00:02+02:00
Українські Новини
На Закарпатті у госпіталізованого коронавірус не підтвердився

На Закарпатті у госпіталізованого коронавірус не підтвердився

Ярина Вацяк
Закарпаття, Коронавірус, коронавірус в Україні
Госпіталізація хворого з підозрою на коронавірус. Фото: Mukachevo.net
Госпіталізація хворого з підозрою на коронавірус. Фото: Mukachevo.net

В той час, за добу число кількість заражень коронавірусом збільшилася до 80 тис., на Закарпатті госпіталізують хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем.

Про госпіталізацію закарпатця з підвищеною температурою повідомляє Mukachevo.net з посиланням на власні джерела в обласній інфекційній лікарні.

Як повідомляється, жителя с. Дідово саме в цей час госпіталізують в обласну інфекційну лікарню з підвищеною температурою.

Лікарям від розповів, що 21 день тому він контактував з громадянином Китаю в Ніредьгазі.

Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та прийнято рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту.

Наразі в інфекційній лікарні готують спеціальний бокс для прийому хворого. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус.

Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.

Наразі тест-систем в області ще немає. Лише сьогодні їх привезли в Київ.

У разі, якщо захворювання на коронавірус підтвердиться, то який буде алгоритм дій, адже пацієнт контактував з багатьма людьми, лікарями без застосування спецзасобів.

Сьогодні, 25 лютого в ОДА розповіли про хворого закарпатця.

Начальник департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію в обласній лікарні хворого чоловіка. За її словами чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині. Через це було прийнято заходи, при яких чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Він був поміщений до ізолятору разом з дружиною. У хворого було взято всі аналізи для перевірки.

Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки закарпатця з мешканцем Китаю, адже той не міг точно пояснити коли його роботодавець повернувся з Китаю.

(Новина доповнена подробицями)

Як заявив виконуючий обов'язки генерального директора ГУ ʺЦентр громадського здоров'я Моз Украиныʺ Ігор Кузин, після клінічного обстеження і після проведення фізіологічного обстеження було встановлено, що це не підпадає під клінічний прояв коронавірусу, пише ТСН.

"Чоловік був госпіталізований вчора (24 лютого - прим.ред.), і насправді вже 10 діб, як тривають клінічні прояви, підвищена температура, але не така, як зазвичай відбувається при випадку інфікування новим коронавірусом людини", - підкреслив він.

"Підозру було знято", - додав він і похвалив Закарпатті за швидку реакцію - як профілактичну, так і лікарську.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією.

Тим часом, в Київ з "коронавірусної" Італії за день прилетіло 635 громадян.

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